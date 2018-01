Cube Real Estate gewinnt mit Kai Backeberg einen dritten Geschäftsführer

Kai Backeberg

Die Cube Real Estate GmbH hat mit Kai Backeberg einen dritten Geschäftsführer gewonnen. Der 41-Jährige tritt an die Seite von Tilman Gartmeier und Thore Marenbach. Er verantwortet in erster Linie den Geschäftsbereich Bauvergabe und Bauabwicklung mit dem kompletten Bauprojektmanagement.

Kai Backeberg kommt von der Cityraum Development GmbH. Hier hatte er zwischen September 2015 und Ende Dezember 2017 als Leiter Bauprojektmanagement die technische und kaufmännische Gesamtverantwortung für Wohnungs- und Gewerbebauprojekte. Zwischen 2011 und 2015 leitete der gelernte Zimmermann und Dipl. –Ing. Baubetrieb das Grundstücks- und Erschließungsmanagement bei der Wilma Wohnen Süd GmbH. In diesem Rahmen trug er Personalverantwortung für Mitarbeiter in zwei Niederlassungen. Davor sammelte Kai Backeberg Erfahrungen auf der Unternehmerseite in verschiedenen Positionen als Bauleiter, Geschäftsführer und geschäftsführender Gesellschafter in unterschiedlichen Sparten des Baugewerbes.



„Aufgrund unseres starken Wachstums stellen wir uns personell noch breiter auf. Mit Kai Backeberg gewinnen wir einen Geschäftsführer, der aus seiner Historie heraus das Baugeschäft von der Pike auf kennt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bauprojektmanagement. Er hat durch seine unternehmerische Tätigkeit in der Vergangenheit ebenfalls Know-how bei der strategischen Unternehmensplanung und der Unternehmensentwicklung aufbauen können. Eine wichtige Facette dabei war die Wahrnehmung von Personalführungs- und -entwicklungsaufgaben," so Tilman Gartmeier, Geschäftsführer der Cube Real Estate.