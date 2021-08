Cube Real Estate ist mit dem nächsten Großprojekt am Start. Nach Investments in Leverkusen und Bonn plant der Projektentwickler nun in Köln ein weiteres Stadtquartier und hat dafür ein 25.000 m² großes Grundstück in Mülheim erworben. Für Cube ist es zweite große Quartiersentwicklungsprojekt in der Rheinmetropole: Vor rund einem Jahr…

Fotos: Savills



[…]