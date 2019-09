Mohamed Genedy wird drittes Mitglied im Cube-Unternehmensbeirat

Mohamed Genedy

Mohamed Genedy, geschäftsführender Gesellschafter der Assmann Frankfurt GmbH, ergänzt den Beirat der Leverkusener Cube Real Estate Gruppe. Er tritt an die Seite von Dr. Daniel Arnold, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Reihenhaus AG, und Christoph Braun, Gründungsgesellschafter der Lupus Alpha Asset Management GmbH.

Mohamed Genedy hat mehr als 35 Jahre Berufserfahrung und berät die Cube Real Estate künftig in Fragen der strategischen Unternehmens- und Personalentwicklung sowie Projektsteuerung. Er ist seit 2011 geschäftsführender Gesellschafter der Assmann Gruppe und dort für Projektmanagement- und Planungsaufgaben in Hessen, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, sowie Süddeutschland verantwortlich. Im Rahmen weiterer beruflicher Stationen in international tätigen Unternehmen sammelte er viele Jahre Erfahrung in der Projektenwicklung und im Projektmanagement.



„Mit Mohamed Genedy gewinnen wir einen erfahrenen Impulsgeber für unsere strategische Weiterentwicklung und das operative Geschäft. Er wird unseren Beirat hervorragend ergänzen“, sagt Tilman Gartmeier, Geschäftsführer der Cube Real Estate.