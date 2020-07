Cube Real Estate eröffnet Standort in Frankfurt

Cube Real Estate hat am ersten Juli einen neuen Standort in der Main-Metropole eröffnet und damit offiziell die Cube Real Estate Mitte GmbH gegründet. Geleitet wird die Niederlassung von Sven Seipp. Der Frankfurter studierte an der EBS in Oestrich-Winkel Immobilien-Projektentwicklung und ist seit vielen Jahren in diesem Segment tätig. Zu seinen erfolgreichen Projekten, die er in vorherigen Positionen verantwortete, gehören unter anderem das Maintor für DIC Asset, der Marienturm von Pecan Development oder das Four für Groß & Partner.

Derzeit entwickelt der Leverkusener Projektentwickler die Mikro-Apartmentanlage „Ruby 923“ in der Goldsteinstraße in Niederrad, die im Dezember an die Nassauische Heimstätte ging [wir berichteten] und sich aktuell im Bau befindet. „Der Standort in Frankfurt am Main ist 2020 bereits die zweite geografische Expansion unseres Unternehmens. Schon zu Jahresbeginn haben wir mit der Cube Real Estate Nord GmbH einen Standort in Hamburg eröffnet“, beschreibt Bernd Hütter, in der Geschäftsführung für die Standorte von Cube Real Estate verantwortlich, das Wachstum. Neben der Dependance im Norden Deutschlands soll noch in diesem Jahr eine im Süden folgen. Außerdem gründete Cube bereits im Mai die Tochtergesellschaft für Energiecontracting-Lösungen Cube Easy-E.