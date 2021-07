Cube Real Estate ist mit dem ersten Projekt in Frankfurt-Rödelheim am Start. Der Projektentwickler hat in der Niddagaustraße 42 ein 1.940 m² großes Grundstück und plant für den bislang gewerblich genutzten Immobilienbestand eine Umnutzung in moderne Wohnformen bis zum Ende des Jahres 2023. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund 40…

Fotos: Cube Real Estate GmbH



[…]