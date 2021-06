Cube Life startet mit Mangement von Hainbase

Das neue Studentenwohnheim Hainbase befindet sich auf der Zielgeraden. Der Flachbau der Immobilie wurde im Mai 2021 fertiggestellt. Bis zum Wintersemester 2021 steht auch der Hochbau mit 12 Stockwerken für die ersten Nutzer bereit. Trotz der schwierigen Lage aufgrund der Pandemie blickt Cube Life dem Start zuversichtlich entgegen.

.

„Wir verzeichnen auf Nutzerseite stetig steigende Anfragen für Hainbase. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Sommersemester komplett digital stattfinden. Inzwischen erhalten wir von den verantwortlichen Stellen positive Signale für das anstehende Wintersemester aufgrund der Fortschritte in der Pandemie-Bekämpfung„, so Geschäftsführerin Marieke Mantel.



Eigentümerin des neuen Studentenwohnheims ist die Commerz Real. Das Gebäude gehört zum Bestand des CR Institutional Smart Living Fund. Der Fondsspezialist hatte sich die Projektentwicklung 2019 via Forward Deal gesichert und Cube Life mit dem Property Management beauftragt [wir berichteten]. Hierbei handelt es sich für Cube Life um den zweiten Auftrag von der Commerz Real. Im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf managt das Unternehmen seit 2018 111 Apartments in der Merziger Straße [wir berichteten].



Das in der City von Hannover gelegene Studentenwohnheim “Hainbase“ offeriert 241 hochwertige, vollmöblierte Apartments. Die Apartments umfassen zwischen 21 m² und 34 m² und werden im Rahmen einer All-In-Miete inklusive Nebenkosten, Strom und Internet ab 560 Euro angeboten. Den Nutzern stehen umfangreiche Gemeinschaftsflächen, Dienstleistungsangebote und eine Dachterrasse zur Verfügung. Die Immobilie in der Schulenburger Landstraße 114 liegt nur wenige U-Bahn-Haltestellen von der Leibniz Universität Hannover entfernt.