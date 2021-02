Cube holt Carl von Stechow in die Chefetage

Carl von Stechow

© Cube Real Estate

Der Zinsland-Gründer startet zum 1. März 2021 als neuer Geschäftsführer und Gesellschafter der Cube Real Estate Nord GmbH am Standort Hamburg. Christian Scheuerl, bisheriger Leiter der vor einem Jahr eröffneten Niederlassung [wir berichteten], hat das Unternehmen verlassen.

.

Cube Real Estate hat Carl von Stechow für seine Führungsmannschaft verpflichtet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carl von Stechow einen sehr versierten Immobilien-Fachmann mit Digitalexpertise als Geschäftsführer für unser expandierendes Engagement im Norden Deutschlands gewinnen konnten. Derzeit realisieren wir das erste Projekt der Cube Real Estate Nord in Bremen und sind in fortgeschrittenen Ankaufsprozessen für weitere Projekte in der Region“, erklärt Tilman Gartmeier, Gründer und Geschäftsführer von Cube Real Estate.



Carl von Stechow ist ein Experte für Immobilieninvestments und -finanzierungen und Mitglied des Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Erfahrung sammelte er als Unternehmensberater und im Business Development bei Engel & Völkers. Nach diesen Stationen unterstützte Carl von Stechow als freier Berater Unternehmen wie VW Immobilien und Pamera Real Estate und gründete nach einer Anstellung bei der Vivum GmbH die Real-Estate-Crowdinvesting-Plattform Zinsland. Im Jahr 2019 initiierte er den Merger von Zinsland an die Exporo AG, wo er seitdem das Führungsteam als Vorstand verstärkte.



Im Jahr 2015 gründete Carl von Stechow außerdem mit anderen Unternehmern die German PropTech Initiative e. V. und ist seither deren Vorstand. Nicht nur in dieser Position fördert er den digitalen Wandel in der Immobilienwirtschaft. „Auch in der Immobilienwirtschaft sind die digitalen Veränderungen auf dem Vormarsch. Wir freuen uns, unseren Standort Cube Real Estate Nord nicht nur mit einem lokal verankerten Netzwerker, sondern auch mit einem erfahrenen Digital-Unternehmer besetzen zu können“, so Bernd Hütter, verantwortlicher Geschäftsführer für Standort- und Tochterunternehmen der Cube-Gruppe.



„Die Verantwortung für Cube Real Estate Nord übernehmen zu dürfen, ist eine tolle Herausforderung. Cube Real Estate hat nicht nur in den norddeutschen Großstädten beste Geschäftsaussichten. Auch der Fokus auf das sich infrastrukturell gut entwickelnden Umland schafft nachhaltige und starke Expansionsmöglichkeiten für unser Unternehmen“, blickt Carl von Stechow nach vorn.