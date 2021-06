Cube gründet Fonds- und Asset-Management-Tochter

GBI hat es im März vorgemacht [wir berichteten], nun zieht der nächste Projektentwickler nach. Die Cube Real Estate hat ebenfalls eine neue Tochtergesellschaft für das Investment- sowie Asset Management gegründet. Die 2CP Cube Capital Partners AG („2CP“) ermöglicht institutionellen Investoren zukünftig über eigene Fonds Investitionen in die Asset-Klasse „Kleinteiliges Wohnen“.

