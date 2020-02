Cube expandiert mit Christian Scheuerl gen Norden

Christian Scheuerl

© Stefan Gatzke/Cube Real Estate

Der Leverkusener Projektentwickler Cube Real Estate hat heute einen Standort in Hamburg eröffnet und damit offiziell die Cube Real Estate Nord GmbH gegründet. Die Leitung übernimmt Christian Scheuerl, der zuvor bei MPC Real Estate Development tätig war. „Hamburg ist die zweitgrößte Stadt der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt und damit ein wichtiger Expansionsbaustein für unser unternehmerisches Wachstum“, erklärt Tilman Gartmeier, Geschäftsführer von Cube Real Estate.

.

Scheuerl wird auch übergreifend in der Cube Real Estate-Gruppe in ausgewählte Verantwortungsbereiche einbezogen. Der Hamburger Jurist bringt umfangreiche Erfahrung im Kerngeschäft von Cube Real Estate mit, nämlich der Entwicklung von voll ausgestatteten Apartments für Studenten und Urban Professionals. Scheuerl war zuvor über fünf Jahre als Geschäftsführer beim Apartment-Entwickler MPC Real Estate Development tätig und baute dort die Marke „Staytoo“ an neun Standorten mit über 1.500 Apartments auf. Davor verantwortete er Projekte beim Shopping-Center-Entwickler ECE.



Bislang liegt der geografische Schwerpunkt von Cube auf Projekte im Rheinland und dem Rhein-Main-Gebiet. Die neu gegründete Tochter wird sich nun vor allem auf die Metropolregion Hamburg sowie auf die Großstädte Bremen, Hannover und Kiel als auch auf Immobilienentwicklungen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein konzentrieren. „Hamburg ist für mich die deutsche Metropole, die das Thema Stadtentwicklung am energischsten anpackt“, beschreibt Christian Scheuerl den Markt der neuen Niederlassung. Es sei eine Aufbruchstimmung zu spüren, das Leben in der Elbmetropole neu zu denken und zukunftsfähig zu gestalten. „Da passen die innovativen Lebensraum-Konzepte von Cube Real Estate einfach perfekt“, so Scheuerl.



Der neue Standort in Hamburg wird 2020 nicht die einzige Expansion des stark wachsenden Projektentwicklers aus dem Rheinland bleiben. „Wir werden zur Jahresmitte unsere Geschäftsaktivitäten im Rhein-Main-Gebiet durch eine weitere Regionalgesellschaft in Frankfurt ausbauen“, erläutert Tilman Gartmeier die weiteren Pläne von Cube Real Estate. Derzeit realisiert das Unternehmen ein Projektvolumen von circa 1,2 Milliarden Euro. Das gesamte Projektvolumen soll mit den neuen Standorten, beginnend mit Hamburg, signifikant gesteigert werden.