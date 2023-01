Cube erhält Baugenehmigung für Nidda.vierzig2

Cube Real Estate hat die Baugenehmigung für das gemischtgenutzte Objekt „Nidda.vierzig2“ im Frankfurter Stadtteil Rödelheim erhalten. Für die ca. 5.000 m² große Nutzfläche sieht der Projektentwickler eine Umnutzung der vorher rein gewerblich genutzten Immobilie in 102 Wohn- sowie zwei Gewerbeeinheiten vor. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

.