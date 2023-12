Cube akquiriert erstmals nach über zwei Jahren wieder

Nach über zwei Jahren wird Cube erstmals wieder aktiv: Der Projektentwickler erwirbt ein 3.200 m² großes Projektgrundstück im Brauhausviertel. Die Immobilie in der Königsreihe 6-12 wird derzeit als Büro- und Lagerfläche genutzt.

.

„Nach über zwei Jahren ohne neue Ankäufe aufgrund der veränderten und deutlich verschlechterten Marktbedingungen stellt dieser Ankauf den Wiedereintritt in eine neue Wachstumsphase auf Ebene der Cube Real Estate dar. Die Tatsache Neubau-Projektentwicklungen auf dem aktuellen Marktniveau von Zins- und Baukosten, sowie Verkaufspreisen wirtschaftlich erfolgreich darstellen zu können ist ein positives Signal für das kommende Jahr 2024 – für uns sowie für die gesamte Branche“, sagt Geschäftsführer Tilman Gartmeier.



In der Planung vorgesehen ist der Abriss des Altbestandes und die Errichtung eines Neubaus mit einem Mix aus Wohn- und Gewerbeimmobilien, um den aktuellen und zukünftigen Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Diese Entwicklung ist Teil der Quartiersentwicklung des Brauhausviertels und liegt strategisch günstig zwischen der Brauhausstraße und der Wandsbeker Königstraße, angrenzend an den Park zum Mühlenteich. Ziel des Projekts ist es nicht nur den städtischen Raum aufzuwerten, sondern auch zur ökonomischen Vitalität des Viertels beizutragen.



„Dieser Ankauf markiert einen wichtigen Schritt in unserer Strategie nachhaltige und innovative Lebensräume zu schaffen“, erklärt Jean-Marc Fey als Prokurist und Bereichsleiter Ankauf bei Cube Real Estate. „Mit der Entwicklung dieses Grundstücks wollen wir das Brauhausviertel bereichern und zur dynamischen Entwicklung Hamburgs beitragen.“



Das Grundstück besticht durch seine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Autobahn und die fußläufige Erreichbarkeit von Lebensmittelgeschäften. Das Areal zeugt von der geschichtlichen Entwicklung Hamburgs und der Transformation von gewerblichen Standorten zu lebendigen städtischen Quartieren. Cube Real Estate trägt mit diesem Projekt zu einem vielfältigen und zukunftsfähigen Stadtteil bei und stärkt seine Präsenz im Hamburger Immobilienmarkt.



Die Rechts- und Steuerberatung für diesen Ankauf erfolgte durch Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB aus München und Ecovis KSO Steuerberater & Rechtsanwälte aus Düsseldorf, während Witthöft Anlage- und Gewerbeimmobilien oHG als Makler agierte.