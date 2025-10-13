CTPark Aachen: Abbrucharbeiten für 45.000 m² Gewerbefläche gestartet

Auf dem Gelände eines ehemaligen Glaswerks an der Jülicher Straße in Aachen beginnen die Abbrucharbeiten für den CTPark Aachen. Geplant sind rund 45.000 m² moderne Gewerbefläche. Der erste Bauabschnitt umfasst 15.000 m², zwei weitere folgen mit insgesamt 8.500 m².

