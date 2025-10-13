Erster Bauabschnitt
CTPark Aachen: Abbrucharbeiten für 45.000 m² Gewerbefläche gestartet
Auf dem Gelände eines ehemaligen Glaswerks an der Jülicher Straße in Aachen beginnen die Abbrucharbeiten für den CTPark Aachen. Geplant sind rund 45.000 m² moderne Gewerbefläche. Der erste Bauabschnitt umfasst 15.000 m², zwei weitere folgen mit insgesamt 8.500 m².
CTP ist mit der Revitalisierung des früheren Werksareals von Vetrotech Kinon, einem Hersteller von Brandschutz- und Hochsicherheitsglas, gestartet. Schrittweise wird der Rückbau der Bestandsgebäude durchgeführt. Geplant sind mehrere Hallen sowie ein Parkhaus. Im ersten Bauabschnitt entstehen etwa 15.000 m² Mietfläche. Zwei weitere Bauabschnitte mit insgesamt 8.500 m² folgen.
Für das Projekt legt CTP besonderen Wert auf nachhaltige Umsetzung. Vorgesehen ist unter anderem die Installation einer Photovoltaikanlage für eine fossilfreie Energieversorgung. Zusätzlich sollen Gründächer zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beitragen und den Artenschutz unterstützen.
„Wir freuen uns sehr, dass die Abbrucharbeiten für den neuen Gewerbepark begonnen haben. Das Projekt stärkt die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Aachens, schafft neue Arbeitsplätze und erhöht die Wertschöpfung vor Ort. Wir freuen uns über die weitere Zusammenarbeit mit CTP“, sagt Dieter M. Begaß, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Aachen.
Der CTPark Aachen ist durch seine zentrale Lage in der Jülicher Straße 495 hervorragend angebunden – mit direktem Zugang zu den Autobahnen A4 und A44, zur Bundesstraße B57 sowie mit Verbindungen nach Köln, Düsseldorf, Belgien und in die Niederlande. Zwei Zufahrtspunkte ermöglichen eine effiziente Erschließung für Personen- und Güterverkehr. Das Umfeld ist durch eine Mischung aus Gewerbe- und Industriebetrieben geprägt und verfügt über eine gute ÖPNV-Anbindung an die Aachener Innenstadt.
„Mit dem Beginn der Abbrucharbeiten setzen wir den ersten entscheidenden Schritt für die Realisierung des CTPark Aachen. Unser Fokus liegt darauf, das ehemalige Industrieareal nachhaltig zu revitalisieren und so dringend benötigte Flächen für eine moderne Nutzung zu schaffen – ohne dabei neue Grünflächen zu versiegeln. Die enge Abstimmung mit den Anwohnerinnen und Anwohnern ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wir danken der Stadt Aachen für die konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit“, erklärt Christian Schröttle, Construction Director Region West bei CTP Deutschland.
Die Fertigstellung des gesamten CTPark Aachen ist für Anfang 2027 vorgesehen.