CTP vermietet über 8.000 m² bei Hannover

Die CTP Group vermietet eine ca. 8.290 m² umfassende Logistikfläche in Ronnenberg an die Jens Küstermann Sarstedter Lagerhaus & Logistik Service GmbH. Der Logistikdienstleister hat einen langfristigen Mietvertrag für die Immobilie in der Berliner Straße 1-3 unterzeichnet.

„Jens Küstermann Sarstedter Lagerhaus & Logistik Service ist weiter auf Wachstumskurs. Wir freuen uns, eine passende Logistikimmobilie unweit des Sarstedter Firmensitzes bereitstellen zu können. Der Standort Ronnenberg liegt strategisch günstig nahe der A2 und A7 und in unmittelbarer Nähe zu dem wichtigen Logistikzentrum Hannover“, kommentiert Fabian Kempchen, Regional Development Director East bei CTP Deutschland.



CTP Deutschland hatte die Immobilie im Jahr 2018 erworben. Das in Bauabschnitten bis 1996 errichtete Objekt verfügt über insgesamt 61 Tore und Rampen und ist nunmehr bis auf ca. 8.500 m² vollvermietet. Neben der guten Autobahnanbindung verfügt der Standort auch über eine direkte Anbindung an die Bundesbahnen B65 und B217. Der Flughafen Hannover-Langenhagen befindet sich 16 Kilometer nördlich von Ronnenberg.