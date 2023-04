CTP vermietet knapp 12.000 m² in Meerbusch

Ein Berliner Handels- und Logistikunternehmen mietet zum 1. Juli 2023 ca. 328 m² Büro- sowie rd. 11.468 m² in Meerbusch bei Düsseldorf an. Der neue Standort an der Fritz-Wendt-Straße 5/Liegnitzer Straße 34 liegt verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Meerbusch und wird zur Lagerung von Photovoltaik-Paneelen dienen. Eigentümer der Immobilie ist die CTP Deutschland B.V.

.

„Wir freuen uns, dass wir für unsere Liegenschaft ein international operierendes Unternehmen gewinnen konnten, welches durch die Herstellung von Photovoltaikanlagen einen zukunftsweisenden Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität leistet“, sagt Lothar Linde, Business Developer und Leasing Manager von CTP.



Anteon Immobilien hat beide Parteien während des Anmietungsprozesses beraten. Der Immobiliendienstleister wurde darüber hinaus durch den Nutzer exklusiv beauftragt, weitere 20 Standorte zu beschaffen.