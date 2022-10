Der inhabergeführte Logistikbetrieb Schünke Logistik bleibt an seinem Standort in der Dieselstraße 9 in Löhne Ankermieter: Die CTP Group konnte den Mietvertrag mit Schünke Logistik über rund 27.000 m² Nutzfläche mittelfristig verlängern.

Fotos: CTP N.V.



[…]