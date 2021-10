CTP übernimmt Deutsche Industrie REIT

Die niederländische CTP N.V. wird mit einem öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebot in Höhe von rund 800 Mio. Euro für die Deutsche Industrie REIT-AG in den Markt für Logistikimmobilien in Deutschland eintreten. Beide Unternehmen haben heute zu diesem Zweck ein Business Combination Agreement („BCA“) unterzeichnet. Mit der Verbindung der Geschäftstätigkeiten beider Unternehmen wird CTP voraussichtlich einen kombinierten Portfoliowert von rund 7,2 Mrd. Euro ausweisen.

.

In Übereinstimmung mit dem BCA hat der Verwaltungsrat (Board of Directors) der CTP beschlossen, ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von DIR zu unterbreiten. Als Gegenleistung bietet CTP 1,25 neue Aktien der CTP für jede rechtsgültig angediente DIR-Aktie an. Um die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Delisting der DIR-Aktien zu erfüllen, wird CTP zudem eine Bargegenleistung in Höhe von 17,122 Euro je DIR-Aktie anbieten.



Basierend auf dem XETRA-Schlusskurs (Frankfurter Wertpapierbörse) für die DIR-Aktien und dem Euronext Amsterdam-Schlusskurs für die CTP-Aktien am 25. Oktober 2021 beträgt der implizite Kurs der Aktiengegenleistung je DIR-Aktie 24,94 Euro. Dies entspricht einer Prämie von:

• 48,0 % zum letzten Schlusskurs der Aktie der DIR;

• 45,7 % zum volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittspreis der Aktie der DIR; sowie

• 66,7 % zum EPRA NTA der DIR per 30. Juni 2021.



Vorstand und Aufsichtsrat der DIR unterstützen das Angebot uneingeschränkt und werden, vorbehaltlich der Prüfung der von der CTP zu veröffentlichenden Angebotsunterlage, ihren Aktionären empfehlen, das Angebot gegen Gewährung der Aktiengegenleistung anzunehmen.



Rolf Elgeti, CEO der DIR, ist überzeugt: „Diese Transaktion schafft für die Aktionäre der DIR zum richtigen Zeitpunkt signifikanten Wert – einerseits durch das attraktive Umtauschverhältnis sowie andererseits durch die Möglichkeit, als künftige Anteilseigner der CTP am weiteren Wachstum des kombinierten Unternehmens in einem der spannendsten Immobiliensegmente in Europa zu partizipieren. Die Verbreiterung von Kapitalbasis und operativer Plattform bietet vielversprechende Perspektiven, um die drei zentralen Erfolgsfaktoren im Wettbewerb – nämlich Produktzugang, Kapitalkostenoptimierung und Nachhaltigkeit – auf eine neue Stufe zu heben.“



Aktionäre der DIR, die mehr als 56 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte repräsentieren – einschließlich der DIR-Aktien, die direkt und indirekt von Rolf Elgeti, CEO der DIR, gehalten werden – haben formell ihre Unterstützung für das Angebot und insbesondere ca. 44 % für die Annahme der Aktiengegenleistung erklärt.



Strategischer Schritt zum Erwerb eines renditestarken Portfolios

CTP will seine Position als größtes börsennotiertes kontinentaleuropäisches Logistikimmobilienunternehmen durch die Übernahme von DIR festigen. Diese Expansion nach Deutschland steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie, die das Unternehmen beim Börsengang im März 2021 kommuniziert hat. Das Unternehmen plant, seinen Fokus auf Wachstum durch die Entwicklung hochwertiger Logistikanlagen beizubehalten, für die die Übernahme von DIR ein Katalysator in die stärkste Volkswirtschaft Europas ist.



DIR fügt dem Portfolio von CTP mit einem Wert von 6,4 Mrd. Euro weitere renditestarke Assets im Wert von nahezu 800 Mio. Euro hinzu. Das Portfolio umfasst 1,6 Mio. m² Bruttogesamtmietfläche (GLA) auf insgesamt 3,9 Mio. m² Grundstücksfläche. Es besteht aus 89, in starken Wirtschaftsregionen Deutschlands gelegenen Objekten, darunter die Regionen Rhein-Ruhr, München-Stuttgart, Hannover-Berlin und die Gegenden um die nördlichen Hafenstädte. Mit 665 Mietern in 81 Kommunen bietet DIR ein deutschlandweites Netzwerk an Expansionsmöglichkeiten, das CTP mit seinen bewährten Development- und Asset-Management-Fähigkeiten erschließen will. Das Management von CTP hat 86 Liegenschaften des DIR-Portfolios besichtigt und bereits Businesspläne für diese Objekte entwickelt.



Es wird erwartet, dass der Unternehmenszusammenschluss einen starken und aktiven Akteur auf dem europäischen Logistik- und Leichtindustrieimmobilienmarkt mit dem Potenzial und dem Ehrgeiz schafft, nachhaltig zu wachsen und den langfristigen Erfolg seines Geschäfts zu steigern. Dabei wird das kombinierte Unternehmen im besten Interesse seiner Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und weiterer Interessengruppen handeln, die durch die grenzüberschreitenden Ambitionen sowie die Development- und Asset-Management-Kompetenzen von CTP gestärkt werden.



Die Aktionäre von CTP profitieren von einer unmittelbaren Steigerung des EPRA EPS durch das renditestarke Portfolio von DIR, das zu einer impliziten Bruttoanfangsrendite von 5,1% einschließlich Grunderwerbsteuer erworben wird. Zudem kann CTP seine Aktien, die von ihrer Liquidität profitieren, als Transaktionswährung verwenden, wodurch der EPRA NTA pro Aktie erhöht und der zukünftige Streubesitz und die Liquidität der Aktie gestärkt werden.



„CTP setzt die paneuropäische aktive Wachstumsstrategie, die wir bei unserem Börsengang im Frühjahr dieses Jahres skizziert haben, schnell um. Durch die geplante Akquisition von Deutsche Industrie REIT-AG schaffen wir einen bedeutsamen Einstieg in den deutschen Markt für Logistik- und Industrieimmobilien. Wir erwerben ein Portfolio mit Größenvorteilen unterhalb des Wiederbeschaffungswerts, von dem wir glauben, dass wir die Mietwerte steigern, die operative Marge verbessern und das Potenzial zum Re-Development heben können. CTP wird die nachgewiesene Erfolgsbilanz von DIR beim Erwerb und der Beschaffung von Industrie- und Logistikanlagen in ganz Deutschland nutzen und dies mit unseren bewährten Fähigkeiten beim Development kombinieren. Die Verbindung der Portfolios und der Mieterbasis von DIR und uns wird voraussichtlich Synergien erzeugen, die zu einem überzeugenden Deal führen und sofort zum EPRA-Gewinn pro Aktie von CTP führen„, erklärt Remon Vos, Gründer und CEO von CTP.