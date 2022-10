CTP startet Vermarktung im Sequencio

In der Straße Zum Panrepel 39, 41 und 43 im Bremer Osten revitalisiert die CTP N.V. ein rund 60.000 m² umfassendes Brownfieldareal. Bis Ende 2023/Anfang 2024 plant das Unternehmen, auf dem Gelände nahe des Bremer Kreuzes rund 28.000 m² Logistikfläche zu realisieren. Für die nun startende Vermarktung des Areals unter dem Namen Sequencio, hat sich die CTP die Logivest an Bord geholt. Der Logistikimmobilienberater, der bereits beim Ankauf der Fläche beratend tätig war, wird das Projekt exklusiv betreuen.

.

Neben einem hohen Nachhaltigkeitsstandard und Extras wie dem durchgängigen Einsatz einer WGK-Folie (Wassergefährdungsklasse), überzeugt das Projekt am Bremer Kreuz insbesondere durch seine Lage. Unweit des Autobahnkreuzes Bremen, ist die Anbindung an die Autobahnen A1 und A27 und somit sowohl in Richtung Hamburg und Bremerhaven als auch nach Nordrhein-Westfalen und Hannover ideal.



„Das Areal befindet sich in sehr guter Erreichbarkeit zum GVZ Bremen und im Sequenzierbereich der Daimler AG – daher auch der passende Name „Sequencio“. Damit ist der Neubau sowohl für die Zuliefererindustrie des Automotive-Bereichs als auch für Unternehmen aus dem Bereich Logistik, Handel und Industrie interessant“, so Ineke Rasmussen, Consultant Industrial & Logistics Letting bei der Logivest in Bremen.



Die Logistikimmobilie wird über eine Hallenhöhe von circa zwölf Metern, eine Bodenlast von fünf Tonnen/m² sowie 30 Überladebrücken und drei Zufahrtstore verfügen. Darüber hinaus können die Flächen nach Mieterwunsch flexibel gestaltet werden.