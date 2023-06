CTP startet erstes deutsches Neubauprojekt

CTP Deutschland beginnt mit der Entwicklung seines ersten Neubauprojekts in Deutschland. Südöstlich von Bremen hat der Entwickler dafür ein Brownfield mit über 59.600 m² erworben. Auf dem Grundstück befand sich früher eine städtische Mülldeponie, vor Beginn der Bauarbeiten werden daher zunächst intensive Abbruch- und Aufbereitungsarbeiten vorgenommen.

.

Timo Hielscher, Managing Director West von CTP Deutschland, freut sich über den Beginn der Entwicklung in Bremen: „In Bremen entwickelt unser Team gerade den ersten Neubau für CTP in Deutschland – ein Meilenstein mit großer Bedeutung. Wir sind sicher, dass wir hier für unsere zukünftigen Mieter eine Logistikimmobilie bereitstellen, die ihren Ansprüchen in puncto Anbindung, Ausstattung und Nachhaltigkeit vollständig gerecht wird.“



Das Objekt befindet sich direkt am Autobahnkreuz A27/A1 und stellt für potenzielle Nutzer damit optimale Verkehrsanbindungen in die Bremer Innenstadt, in den Nordosten als auch in den Westen Deutschlands her. Dadurch kann es besonders für Transport- und Logistikdienstleister als attraktiver Knotenpunkt dienen.



Um den hohen Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht zu werden, sind eine Reihe von Maßnahmen geplant. Dazu gehört eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, deren Strom dem Mieter in der Immobilie direkt zur Verfügung gestellt werden kann. Die Immobilie wird dank Luftwärmepumpen fossilfrei beheizt und nach modernsten technologischen Standards errichtet. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass die Immobilie voraussichtlich die Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erfüllt, die zur Erreichung des Gold-Zertifikats notwendig sind.