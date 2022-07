CTP stärkt Deutschland-Team mit Timo Hielscher

Timo Hielscher

Mit Timo Hielscher als Regional Development Director West baut die CTP Group das Team der Deutsche Industrie Grundbesitz weiter aus. Ab 1. Juli 2022 übernimmt Hielscher die Weiterentwicklung des Asset und Investment Managements in Westdeutschland und wird direkt an Remon Vos, CEO der CTP Group und der Deutsche Industrie Grundbesitz, berichten.

„Wir setzen in Deutschland über die kommenden Jahre ein signifikantes Investitionsprogramm um. Die Basis bilden starke regionale Team, die unser Know-how vor Ort einbringen. Mit Timo haben wir einen erfahrenen Asset und Investment Manager an unserer Seite, um unser Portfolio in Westdeutschland zu modernisieren und weiterzuentwickeln“, kommentiert Remon Vos die Neueinstellung.



Hielscher wird das Bestandsportfolio der Deutsche Industrie Grundbesitz modernisieren und weiterentwickeln sowie neue Akquisitionsmöglichkeiten identifizieren. Der 38-Jährige kann auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft zurückblicken. In seinen vorherigen Positionen bei der Aurelis Real Estate Service war Hielscher zuletzt als Leiter Asset- und Property Management für die Akquisition und Weiterentwicklung von Gewerbeimmobilien verantwortlich [wir berichteten]. Davor arbeitete er als Asset Manager für Corpus Sireo Asset Management Residential. Timo Hielscher ist ausgebildeter Kaufmann für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und hat Business Administration an der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) in Essen studiert.



„Ich freue mich auf die neue Herausforderung als Regional Development Director und die damit verbundene Möglichkeit, das Wachstum von CTP in Deutschland gemeinsam mit dem Team der Deutsche Industrie Grundbesitz voranzutreiben“, ergänzt Timo Hielscher.