CTP platziert erfolgreich erste Anleihe als Green Bond

CTP B.V. hat am 1. Oktober 2020 erfolgreich ihre erste Anleihe über 650 Millionen Euro platziert. Die Emission ist als grüne Anleihe (Green Bond) gestaltet und die bislang größte Debüt-Emission eines Immobilienunternehmens aus der CEE-Region. Das neue Angebot wurde seitens der Investoren stark nachgefragt und war mit einem Spitzenauftragsbestand von über 2 Milliarden Euro mehrfach überzeichnet.

Richard Wilkinson, CFO bei CTP, sagt: „Wir waren für unsere Erstemission zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Logistikimmobilien überzeugen derzeit mit einer soliden Performance, besonders in Zentral- und Osteuropa. Insgesamt weisen die CEE-Märkte im europäischen Vergleich aktuell außerordentlich starke wirtschaftliche Fundamentaldaten auf. Dies belegt auch die positive Nachfrage nach unserem Green Bond, der einmal mehr unser Engagement in Sachen Nachhaltigkeit unterstreicht. Unser gesamtes Portfolio ist BREEAM-zertifiziert. In Kombination mit den soliden Ratings von Moody’s und S&P sorgten diese Attribute für großes Interesse seitens der Investoren. Wir freuen uns sehr über diesen herausragenden Start und erwarten auch weiterhin kontinuierliches Interesse am Bond.“



Bereits 2019 hatte sich CTP dazu verpflichtet, das gesamte Logistik- und Industrieportfolio gemäß des international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards BREEAM mit „sehr gut“ und höher zertifizieren zu lassen. Die Ausgabe von Green Bonds ist nun der folgerichtige nächste Schritt. Der Erlös aus der Emission wird in die Finanzierung und Refinanzierung eines Portfolios förderungswürdiger grüner Vermögenswerte im Sinne des unternehmenseigenen Rahmenwerks für grüne Anleihen fließen. Ebenso ist geplant, zukünftige Projekte dieser Art zu unterstützen.



Jan Evert Post, Head of Investor Relations bei CTP sagt: „Wir freuen uns sehr über das große Interesse an dieser ersten CTP-Anleihe. Diese wird es CTP ermöglichen, sich sowohl kostengünstiger als auch effizienter zu finanzieren.“



Trotz eines volatilen Marktumfelds und der anhaltenden Covid-19-Pandemie stieß die Ausgabe der grünen Anleihen von CTP auf eine starke Nachfrage. Auf dieser Basis konnte CTP eine attraktive Preisgestaltung erzielen und das Emissionsvolumen gegenüber der ursprünglichen Prognose um 150 Millionen Euro übertreffen. Die Ausgabe stellt die bislang umfangreichste und, mit einem Orderbuch von über 2 Milliarden Euro, eine der am stärksten überzeichneten Euro-Debütanleihen eines CEE-Immobilienunternehmens dar.



Die Anleihe wird am 24. September 2025 fällig und ist mit einem festen jährlichen Kupon von 2,125 Prozent ausgestattet. Sie wurden von Moody’s mit dem Rating Baa3 (stabil) und von S&P mit BBB- (stabil) bewertet.