CTP gewinnt Dietzel Hydraulik als Mieter für Logistikimmobilie

Die CTP Group hat 7.534 m² verfügbare Logistikfläche in der Leedenstraße 3 in Löbichau an die Dietzel Hydraulik GmbH vermietet, die sich mit den neuen Flächen am Standort vergrößert, denn der Hauptfirmensitz liegt in direkter Nachbarschaft (Leedenstraße 10). Der Systemlieferant für hydraulische Leitungstechnik hat einen mittelfristigen Mietvertrag für das Objekt unterzeichnet.

.

CTP Germany hat die Logistikimmobilie auf dem 17.891 m² Grundstück im März 2020 erworben, als das Unternehmen noch unter dem Namen Deutsche Industrie REIT-AG tätig war. Das 1950 errichtete Objekt wurde zuletzt 2017 vollumfänglich saniert. Die Gesamtfläche setzt sich aus Lager-, Büro- und Außenfläche inklusive Pkw-Stellplätzen zusammen.



Der Standort ist über die Autobahnen B7 und E40 an das überregionale Straßennetz angebunden. Löbichau liegt strategisch günstig und zeichnet sich durch seine Nähe zu Leipzig, Chemnitz sowie zur tschechischen Grenze aus.