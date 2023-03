CTP Deutschland gewinnt Sara Grote für Ostdeutschland

CTP Deutschland verstärkt sein Team mit Sara Grote als Business Developer & Leasing Manager. Grote ist für die operative Weiterentwicklung des Unternehmens, die Mieter- und Objektbetreuung sowie für den Aufbau neuer Mieterbeziehungen in Ostdeutschland zuständig. Die 28-Jährige berichtet direkt an Fabian Kempchen, Regional Development Director East der CTP Deutschland.

Grote blickt auf über sechs Jahre Berufserfahrung im Immobilienmanagement zurück. Sie war vor ihrem Wechsel zu CTP unter anderem bei Brookfield Properties als Associate Asset Management und bei Verifort Capital als Asset Managerin tätig. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam hat Grote den Bachelor of Arts BWL-Immobilienwirtschaft berufsbegleitend an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg abgeschlossen.



„Wir sind weiterhin auf Expansionskurs. Das betrifft neue Projekte und das aktive Bestandsmanagement gleichermaßen. Die individuelle Vor-Ort-Betreuung unserer Großkunden und mittelständischen Mieter ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor. Wir freuen uns, mit Sara Grote eine dynamische und aufstrebende Immobilienexpertin an Bord zu haben, die sowohl unser Immobilienportfolio optimieren als auch unser Netzwerk erweitern wird", so Fabian Kempchen.