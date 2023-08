CTP beruft Alen Stosic zum CFO

Alen Stosic

CTP Deutschland holt sich einen Finanzprofi an Bord. Alen Stosic wird im Laufe der Deutschland-Expansion die Finanzprozesse managen, Haushaltspläne und Prognosen erstellen. Für Alexander Hund, Managing Director Süd, „eine essenzielle Rolle in der Umsetzung der Strategie auf dem deutschen Markt“.

Zuletzt war Alen Stosic neun Jahre in der Wirtschaftsprüfung bei Ernst & Young in Berlin, London und New York tätig. Zu seinen vergangenen Stationen zählen die Position als Leiter des Konzernrechnungswesens und Reportings bei Sirius Real Estate sowie als Head of Finance beim Orthopädietechnikhersteller Ottobock. Von 2014 bis 2017 war er außerdem als Dozent für das Fach Wirtschaftsprüfung und Rechnungswesen an der Technischen Universität Berlin tätig.