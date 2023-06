CTP baut Deutschland-Team aus

CTP Deutschland baut mit Blick auf seine Wachstumsstrategie in Deutschland das Team aus: Seit dem 1. Mai 2023 zählen Gabriel Bober und Phillip Roßbiegalle zum deutschen Team des Immobilienunternehmens.

Der 40-jährige Gabriel Bober stammt aus Niedersachsen und leitet als Senior Business Developer / Leasing Manager die Vermietungsaktivitäten der Region Hannover, Hamburg und Bremen. Seine Aufgaben umfassen sowohl die Akquisition von Neukunden als auch die Identifizierung von passenden Objekten für Bestandskunden. Gleichzeitig sucht Bober potenzielle Flächen und Objekte, die eine sinnvolle Erweiterung des Portfolios von CTP Deutschland darstellen.



Der ausgebildete Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bringt ein IHK-Studium zum geprüften Immobilienfachwirt mit und hat durch seine beruflichen Stationen das Fach von der Pike auf gelernt. Von 2012 bis 2019 war er in verschiedenen Positionen bei der CSG GmbH (ehemals Deutsche Post Real Estate GmbH) beschäftigt, wo er zuletzt als Manager Fachbereich Immobilienexpansion und Key Account Manager die Bereiche Post, E-Commerce und Parcel mit Schwerpunkt Logistik betreute. In seiner jüngsten Position war Gabriel Bober als Manager Real Estate bei Kühne + Nagel für die Immobilienbeschaffung für Büro- und Logistikimmobilien und Grundstücke sowie Marktanalysen zuständig und begleitete den Bereich Projekte.



Phillip Roßbiegalle unterstützt CTP Deutschland als Development Director. Zu seinen Aufgaben zählen die Identifikation und Akquisition geeigneter Grundstücke sowie die Steuerung des internen und externen Transaktionsprozesses. Er ist zudem mit dem Aufbau eines Teams für den Investmentbereich beauftragt.



Der 34-Jährige bringt eine Ausbildung zum Tischler sowie einen Bachelor im Bauingenieurswesen von der Universität Aachen mit. In seiner ersten beruflichen Position bei Goldbeck war er als Systemplaner, Planungsmanager und später als Vertriebsingenieur tätig. Zuletzt war er seit Mitte 2021 als Projektentwickler / Technical Commercial Manager bei VGP beschäftigt. Hier konnte er die Vermietung von vier Objekten sowie die Entwicklung von drei weiteren Projekten erfolgreich abschließen.