CTC bezieht Laborflächen auf dem BioCity Campus Leipzig

Mit dem Einzug des Center for the Transformation of Chemistry (CTC) auf dem BioCity Campus Leipzig wird das Cluster der Life Sciences um das Zukunftsfeld zirkuläre Chemie erweitert. Die Stadt Leipzig investierte zwei Millionen Euro in Spezialinfrastruktur für Life Sciences, um den Ausbau zu ermöglichen.

.

Seit dieser Woche mietet das CTC zunächst temporär Labor- und Büroflächen auf dem BioCity Campus an. Vorgesehen sind Arbeitsräume für bis zu 80 Beschäftigte aus Forschung und Transfer. Die ersten 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Anfang 2026 ihre Arbeit in Leipzig aufnehmen.



„Wir freuen uns sehr, Prof. Seeberger und das Großforschungszentrum CTC in Leipzig zu begrüßen“, sagte Clemens Schülke, Bürgermeister und Beigeordneter für Wirtschaft, Arbeit und Digitales. „Das ist ein Leuchtturmprojekt für die Forschung in Deutschland. Nachhaltige, marktfähige Innovationen, vom Labor bis zum recycelbaren Auto, passen perfekt zu unserer Wirtschaftsstrategie. Die grüne Chemie von morgen trifft hier auf beste Bedingungen und eine starke Nachbarschaft auf dem BioCity Campus.“



„Mit dem Start des Großforschungszentrums CTC auf dem BioCity Campus gewinnt das Leipziger Wissenschafts- und Innovationsökosystem weiter an Dynamik“, sagte Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, Rektorin der Universität Leipzig und Vorsitzende des Leipzig Science Network. „Die enge räumliche und inhaltliche Vernetzung der forschungsstarken Fakultäten der Universität Leipzig mit außeruniversitärer Forschung und technologie- und transfernahen Arbeitsumgebungen schafft ideale Voraussetzungen, um Forschungsergebnisse rasch in Transfer, industrielle Anwendung und neue Wertschöpfung zu überführen. Genau diese Stärke des Leipziger Wissenschaftsnetzwerks ist entscheidend, um Strukturwandel zu gestalten und qualifizierte Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten für Fachkräfte zu schaffen.“



Das CTC zieht in das Gebäude CityLab Leipzig (CLL) ein, das sich seit 2025 als Standort für digitale Gesundheitsforschung und Life Sciences etabliert hat. Auf rund 8.600 m² stehen dort moderne Büro- und Laborflächen mit flexiblen Mieteinheiten ab 850 m² sowie Platz für insgesamt rund 300 Arbeitsplätze zur Verfügung. Acht der zehn Mietflächen sind bereits vergeben. Neben dem CTC sind bereits die Health Innovators Group Leipzig sowie Docyet eingezogen.



Die Stadt Leipzig unterstützte bei den notwendigen Ausbauarbeiten und setzte dafür zwei Millionen Euro aus dem Programm „Neue Kraft für eine starke Leipziger Wirtschaft“ ein, um Spezialinfrastruktur für Life Sciences und Biochemie zu schaffen. Betreiberin der Laborflächen ist das kommunale Tochterunternehmen Leipziger Gewerbehof GmbH (LGH), das seit über 20 Jahren Spezialimmobilien wie den BioCube und die BioCity unterhält und derzeit zudem ein neues Innovationszentrum in der benachbarten Halle 12 realisiert.



„Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus hat uns Mut gemacht“, ergänzte Clemens Schülke. „Dadurch konnten wir in Vorleistung gehen und schon vor Gründung des CTC den Ausbau des Gebäudes starten, von der Entlüftung bis zur Versorgung mit technischen Gasen.“



Der BioCity Campus Leipzig ist ein Hotspot der sächsischen Life Sciences-Szene. Auf über 100.000 m² vereint er Forschungsinstitute, universitäre und außeruniversitäre Einrichtungen, Start-ups sowie etablierte Biotechunternehmen. Der Campus ist nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich eng mit der Universitätsmedizin und dem Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) verzahnt.