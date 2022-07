CT erwirbt Wohnanlage in Nürnberg

CT Real Estate Partners Germany hat im Rahmen eines Segregated Mandates im Wohnsegment eine im Bau befindliche Wohnanlage im Osten Nürnbergs erworben. Im Stadtteil Erlenstegen entstehen auf einem rd. 4.200 m² großen Grundstück insgesamt 94 Neubauwohnungen mit einer Gesamtmietfläche von rd. 6.500 m². Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im August 2022.

.

Rechtlich wurde die Transaktion auf Käuferseite durch Jebens Mensching, auf Verkäuferseite durch Pöllath+Partner begleitet. Kroll Reag beriet den Käufer in technischer Hinsicht. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert Institutional Investment Partners.



Mit dem Ankauf erreicht der Fonds- und Assetmanager CT Real Estate Partners Germany die Marke von 4 Mrd. Euro Assets under Management. „Wir sind stolz, dass wir auch in diesen herausfordernden Zeiten unser Anlagevolumen für unsere institutionellen Kunden auf diese neue Bestmarke erhöhen konnten – und das stabilen Renditen“, sagt Iris Schöberl, Managing Director Germany und Head of Institutional Clients bei CT Real Estate Partners Germany.