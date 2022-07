Seit 1. Juli verantwortet Csongor Csukás, Global Head of Property Management Europe, interimistisch die Rolle des Head of Property Management in Deutschland. Gemeinsam mit dem PM-Team wird er die Strategie in diesem Bereich weiter vorantreiben und das deutschlandweite Property Management Business in die Zukunft führen und dafür wegweisende Projekte anstoßen

