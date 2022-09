CSMM stellt „Fritz“ für Quest fertig

CSMM hat die Revitalisierung der unter dem Namen „Fritz“ bekannten und 1973 erbauten Gewerbeimmobilie in der Münchner Innenstadt fertiggestellt. Das Gebäude präsentiert sich jetzt mit einem innovativem Nutzungskonzept, einer neu gestalteten Fassade und einer Aufstockung um zwei Geschosse.

.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns mit dem „Fritz“ erneut gelungen ist, ein deutlich sichtbares Zeichen für Revitalisierung und nachhaltige Bebauung zu setzen“, so Reiner Nowak, geschäftsführender Gesellschafter bei CSMM. „Die Neuentwicklung aus einem Rohbau, zeigt wie viel Zukunft in alter Bausubstanz steckt.“ Mit der zweigeschossigen Aufstockung auf nun acht Geschosse setzt das Gebäude in der Münchner Innenstadt nicht nur eine neue Höhenmarke. Das Projekt verdeutlicht auch, wie man Büroflächen zur optimalen Nutzung für jedwede Mietpartei konzipiert.



Rund 4.500 m² flexibel nutzbare, entwicklungsoffene Grundrisse sind das Ergebnis der Planung der Architekturgestalter. „Neben dem Gebäudeerhalt war es für uns wichtig, unseren Mietern Flächen anzubieten, in denen ihnen Freiheit in der Raumgestaltung bleibt, um zeitgemäße Bürokonzepte zu etablieren“, erläutert Jan Rouven Künzel, geschäftsführender Gesellschafter vom Projektentwickler Quest Investment Partners. „New Work ist hier ein großes Thema. Die Grundrisse von CSMM ermöglichen diese Agilität und zeigen gleichzeitig, dass auch ein Bestandsgebäude mit dem richtigen Umnutzungskonzept das Potenzial hat, moderne Arbeitswelten zu integrieren.“



„Im „Fritz“ wird die variierbare Nutzung der Flächen zum bestimmenden Thema: Ob Räume zur Kommunikation, zur Co-Kreation oder zum konzentrierten Rückzug - im Fokus stehen das Wohlfühlerlebnis und die Innovationskraft. Solche Orte brauchen wir mehr denn je, um kreativ leben und arbeiten zu können.“, so Nowak,



Mit dem Gebäudekonzept für das „Fritz“ veranschaulicht das Team erneut, wie der Transfer in moderne Architektur gelingen kann und Nutzwert sowie Erscheinungsbild einer Immobilie zukunftsweisend optimiert werden. Der CO2-neutrale Erhalt des Bestandsbetons verlängert den Lebenszyklus des Gebäudes deutlich und ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft. „Es sind Projekte wie dieses, die unsere Vision einer ressourcenschonenden visionären Architektur vorantreiben“, fasst Reiner Nowak zusammen. Indem wir die graue Energie der Bausubstanz nutzen, realisieren wir eine zukunftsorientierte Lösung mit zeitgemäßem Konzept, das einen gesellschaftlichen und ökonomischen Beitrag leistet.“



Der Entwurf für das „Fritz“ wurde 2021 mit dem Iconic Award in der Kategorie „Innovative Architecture“ ausgezeichnet, nachdem die Jury des German Design Awards das Projekt bereits in der Kategorie „Excellent Architecture – Fair and Exhibition“ für die Gestaltung der zugehörigen Marketinglounge als Winner prämiert hatte.