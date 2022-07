CSMM präsentiert neuen Standort in Düsseldorf

Um den Anforderungen nach mehr Flexibilität am Arbeitsplatz gerecht zu werden, präsentiert sich der Düsseldorfer Standort des Planungs- und Beratungsunternehmens nun im neuen Gewand. Auf einer Fläche von 300 m² konnte das Team von CSMM im Medienhafen ein intelligentes und zugleich stilvoll eingerichtetes Bürokonzept kreieren.

.

Im Trendviertel Medienhafen in Düsseldorf befindet sich der brandneue Standort von CSMM. Hier prägen die architektonischen Meisterwerke einiger weltweit renommierter Architekten wie David Chipperfield, Steven Holl, Joe Coenen oder Frank O. Gehry das direkte Umfeld des neuen Büros. „Das kreative Potential des Standortes Düsseldorf haben wir früh erkannt. Viele der alten umliegenden Hafengebäude wurden in eine moderne Nutzung überführt. Auch wir haben uns für ein bereits revitalisiertes Gebäude entschieden, das unserer Vision von nachhaltiger Architektur entspricht“, erläutert Sven Bietau, geschäftsführender Gesellschafter bei CSMM und Leiter des Düsseldorfer Büros. „Unser neues Büro am Firmensitz Düsseldorf inszeniert unsere Philosophie der Arbeitsplatzgestaltung, bei der die Fläche als Möglichkeitsraum in den Vordergrund rückt“.



„Seit der Eröffnung des ersten Standortes in Düsseldorf im Jahr 2014 hat sich das Team deutlich vergrößert. Die Flächen im alten Office konnten unserem Bedarf nach Kollaboration und flexiblen Arbeitsstrukturen nicht mehr gerecht werden. Heute sind unsere Räume in der Kaistraße 4 so konzipiert, dass sie auch von Kollegen aus anderen Standorten genutzt werden können“, so Standortleiter Sven Bietau weiter.



Die bereits erfolgte Revitalisierung der Immobilie hat CSMM bei der Entscheidung für den Standort sehr unterstützt. Hier erkannten sie den idealen Ort für die Umsetzung eines New Work-Projekts, das zur Vitalität des belebten Quartiers Medienhafen passt. „Quartiere und Städte sollten auch mit dem Blick auf jüngere Generationen attraktiv gestaltet werden. Denn es sind die jüngeren Talente, die künftig in der Arbeitswelt fehlen werden“, kommentiert Sven Bietau das zentrale Anliegen von CSMM.



Laut einer Studie des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS NRW) wird der Regierungsbezirk Düsseldorf bis 2025 sogar bis zu 5 Prozent seiner Einwohner verlieren. Städte altern weiterhin. Die Zahl der Personen zwischen 19 und 40 Jahren wird um knapp 140.000 Menschen sinken. Nicht nur Gesellschaften leiden unter dieser Verödung der Städte, sondern auch Straßen, Gebäude und Infrastrukturen. „Durch die Weiterentwicklung historischer Gebäude mithilfe moderner Nutzungskonzepte für Möglichkeitsräume leisten wir unseren Beitrag für eine positive und intelligente Stadtentwicklung“, fügt Bietau hinzu.