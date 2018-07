C&S Breitband mietet Bürofläche in ehemaligen Fabrikensemble

Die C&S Breitband GmbH zieht als erster Mieter in den historischen Gewerbestandort in der Turmstraße 45-49 in Bad Oldesloe. Das Unternehmen hat in dem ehemaligen Fabrikensemble mit Loftcharakter rd. 581 m² Bürofläche gemietet. Die C&S Breitband befasst sich mit der Planung, Dokumentation, Bauüberwachung. Der Eigentümer, die 12. Isonzo Bet. GmbH & Co. KG, plant das Gebäude in seiner Architektur mit dem charaktervollen Altbau harmonieren zu lassen, jedoch den Anforderungen moderner Bürowelten gerecht zu werden. Engel & Völkers Commercial Hamburg ist beratend und vermittelnd tätig.

Zur Ausstattung zählen teilweise Guss-Fensterrahmen, Gewölbedecken und sichtbare Gußstahlstützen, Raumhöhen von bis zu 3 Metern sowie moderne WC-Einheiten. Frei verfügbar sind weitere ca. 1.300 m² an Bürofläche, die auch teilbar anzumieten ist. Zu dem Bestandsgebäude gehört darüber hinaus eine Lagerhalle (ca. 500 m²) mit ebenerdiger Andienung und direkten Zugang zum Hauptgebäude. „Der zweite Teil der Liegenschaft, ein Grundstück mit einer Fläche von rd. 3.000 m², bietet Raum für einen Neubau mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 1.800 m², der individuell auf die Nutzerbedürfnisse zugeschnitten werden kann“, berichtet Erik Peuschel, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Commercial Hamburg.