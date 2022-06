Crown mietet letzte Gewerbefläche im Segro Park Köln City

Segro kann sich über eine hohe Nachfrage am Rhein erfreuen: Nach das Unternehmen bereits im April die Vollvermietung des Segro Parks Düsseldorf Süd melden konnte [wir berichteten], ist nun auch die letzte noch verfügbare Fläche im Segro Park Köln City vermietet: Die deutsche Tochter der US-amerikanischen Crown Equipment Corporation wird auf 1.500 m² im Business Park Stellung beziehen.

Mit der nun erfolgten Vermietung sind die Beständsflächen im SegroPark Köln City vollständig und deutlich schneller als erwartet vermietet. Ab dem dritten Quartal 2023 werden auf dem Areal weitere neue Gewerbeeinheiten ab circa 1.500 m² und damit das letzte Bauteil zur Verfügung stehen.



„Dass wir mit Crown einen der weltweit führenden Gabelstapler-Hersteller als letzten Mieter im Park gewinnen konnten, rundet den Nutzungsmix weiter ab. Entscheidend für diese Vermietung waren vor allem unsere repräsentativen und hochwertigen Gebäude“, sagt Simon Czerwinski, Associate Director Development Light Industrial bei Segro. Zu den Nutzern des Areals gehören unter anderem bereits die Deutsche Post, Delicato Foodservice, Alvero Büromöbelvermietung, der Onlinehändler Kapten & Son, deinetorte.de, das auf Digitaldruck spezialisierte Unternehmen Shirtee, die 0221 Mediagroup und die TV-Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld.



Der Segro Park Köln City befindet sich in der Vitalisstraße im Kölner Stadtteil Bickendorf auf dem ehemaligen Werksgelände von AkzoNobel. Der Bahnhof „Technologiepark“ umfasst circa 43.000 m². Das Gelände bietet Anschluss an das S-Bahn- sowie das Regionalbahnnetz. Zudem wird der Stadtbezirk von vier U-Bahn-Linien erschlossen, sodass der Standort mit dem ÖPNV sehr gut zu erreichen ist. Außerdem ist der Stadtteil mit der A 1 und A 57 optimal an das Autobahnnetz angeschlossen. Der auf dem Grundstück des Segro Park Köln City vorhandene Gleisanschluss bietet zudem das Potenzial, Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Durch die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen werden in Zukunft 55.000 m² Nutzfläche zur Verfügung stehen.



Neben der Entwicklung in der City baut Segro auch direkt vor den Toren der Stadt. Im Herbst 2021 erwarb das Unternehmen ein 52.000 m² großes Grundstück erworben [wir berichteten], um dort einen neuen Gewerbepark in der Region zu errichten. Unterm Strich werden dort in verschiedenen Bauabschnitten über 30.500 m² realisiert.