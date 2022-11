Crowe erweitert Steuerberatung mit Qi Wang

Crowe Frankfurt hat Anfang Oktober mit Qi Wang die Bereiche Steuerberatung und Compliance verstärkt. Qi Wang wird als Managerin im Team Compliance aktiv. Mit ihren mehr als 10 Jahren Erfahrung im steuerlichen Bereich wird sie insbesondere für internationale, aber auch deutsche Mandate tätig sein.

Frau Wang hat nach einem Bachelor of Laws an der Universität in Beijing ihren Master of Laws an der Goethe Universität in Frankfurt am Main im Jahr 2006 abgeschlossen. Vor kurzem hat sie zusätzlich die Prüfung zur Steuerberaterin bestanden. Sie war vor ihrer Zeit bei Crowe unter anderem für Beratungsunternehmen im Bereich Tax Compliance tätig. Dort beriet Qi Wang Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen in verschiedenen Branchen wie IT, Chemie/Pharmazie, Technologie, Kommunikation, Immobilien und Automobilindustrie.