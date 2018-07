Crowdinvesting für Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Hamburg

Projekt „LC 680“ in Hamburg

Über die Crowdinvesting-Plattform Zinsbaustein haben Anleger die Möglichkeit, sich an der Finanzierung eines Wohn- und Geschäftshauses im Hamburger Stadtteil Langenhorn zu beteiligen. Errichtet wird das viergeschossige Wohn- und Geschäftshaus „LC 680“ in der Langenhorner Chaussee 672-680 / Stockflethweg 1 auf einem 2.588 m² großen Grundstück. Es entstehen 48 Wohneinheiten, die zwischen 40 und 120 m² groß sind, sowie sieben Gewerbeeinheiten und eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen. Insgesamt wird eine Wohn- und Gewerbefläche von rund 4.772 m² realisiert. Baubeginn war im Juni 2018. Das Projekt soll voraussichtlich im 4. Quartal 2019 fertiggestellt werden

Privatanleger können sich in Form eines Nachrangdarlehens ab 500 Euro bis 10.000 Euro an der Finanzierung des Baus beteiligen. Nach 18 Monaten besteht eine Rückzahlungsoption, wenn Bau und Abverkauf gemäß Zeitplan verlaufen. Zinsbaustein wirbt für das Projekt insgesamt 1,5 Millionen Euro über die Crowd ein und bietet 5,25 Prozent Zinsen p.a. auf 21 Monate Laufzeit.



„Der Hamburger Wohnungsmarkt erfährt durch Zuwanderung und eine steigende Geburtenrate eine wachsende Nachfrage. Bis 2030 soll die Einwohnerzahl auf zwei Millionen Einwohner ansteigen. Der in Hamburg-Nord gelegene Stadtteil Langenhorn ist für ein Investment besonders interessant, da er eine umfassende Infrastruktur und eine gute Anbindung an die Hamburger Innenstadt hat”, erklärt Volker Wohlfarth, Geschäftsführer von zinsbaustein.de. „Das Projekt ‘LC 680’ ist für Anleger aufgrund des fortgeschrittenen Projektentwicklungsstands attraktiv. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen.”



Der Geschäftsführer der Hamburger Immobilien Projekt- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HIPE) ist der erfahrene Projektentwickler Peter Karshüning. Vor der Unternehmensgründung der HIPE im Jahr 2010 war der ausgebildete Bankkaufmann und BWL-Absolvent jahrelang als Wirtschaftsprüfer bei der KMPG in Hamburg tätig. Das Kerngeschäft der HIPE ist die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Metropolregion Hamburg.