Crossrail: London´s Mega-Bahnprojekt verzögert sich

Das Londoner Prestige-Projekt Crossrail verzögert sich erneut. Die Fertigstellung wird nicht wie geplant Ende des Jahres fertiggestellt. Wie die Projektleitung Ende vergangener Woche mitteilte, wird sich die geplante Eröffnung um rund neun Monate verschieben. Die neue Zielmarke ist damit nun der Herbst 2019. In einem Statement erklärte Crossrail-Chef Simon Wright, dass man zwar große Fortschritte bei dem Projekt gemacht habe, aufgrund von Tests benötigten die Projektpartner aber einfach mehr Zeit.

Crosslrail ist eines der größten Infrastrukturbauvorhaben in Großbritannien. Die neue Bahnstrecke soll den Osten und den Westen der britischen Hauptstadt London miteinander verbinden. Dafür wurden rund 15 Milliarden Pfund (16,7 Milliarden Euro) investiert. Durch das Mega-Projekt soll sich die Kapazität des Nahverkehrs in London um zehn Prozent erhöhen. Die neue Elizabeth Line soll jährlich bis zu 200 Millionen Fahrgäste befördern.



Das Londoner Megaprojekt ist natürlich auch für die Immobilienwirtschaft von großer Bedeutung. Nach der Eröffnung wird die neue 97 km lange Strecke von Reading und Heathrow im Westen über 42 km Tunnel unter London nach Shenfield und Abbey Wood im Osten führen. Laut eines aktuellen Researchreports von GVA - „Crossrail Property Impact & Regeneration Study“ - könnte sich durch das Projekt bis 2026 ein Investitionsvolumen von £20,1 Mrd. (ca. 22,4 Mrd. Euro) innerhalb eines Kilometers um eine Station ergeben. Studien aus 2012 hatten lediglich bis zu £5,5 Milliarden. (ca. 6,1 Milliarden Euro) prognostiziert. Der Bericht geht auf der Basis von aktuellen Bauvorhaben und neuen Ankündigungen davon aus, dass bis 2021 rund 90.000 neue Häuser entlang der Strecke gebaut werden, was sich bis 2026 auf 180.000 verdoppeln könnte. Weiteren Auftrieb wird das Infrastrukturprojekt außerdem parallel dem gewerblichen Immobilienmarkt verleihen. Bis 2021 werden im Bereich der Elizabeth Line rund 362.000 neue Arbeitsplätze auf über 4,4 Millionen Quadratmeter neuer Gewerbefläche entstehen. Durch diesen Auftrieb rechnet der Researchreport auch mit einer deutlichen Zunahme der Immobilienpreise im Gewerbesektor. Laut des Reports könnte Crossrail die Wertentwicklung der Immobilien um bis zu £10,6 Milliarden (ca. 11,8 Milliarden Euro) innerhalb eines Kilometers rund um die künftigen neuen Verkehrsknotenpunkte steigern. Damit wird das Infrastrukturprojekt die historisch gewachsenen Immobilienmärkte zwischen West End und City in den nächsten Jahren weiter grundlegend verändern.