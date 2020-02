CrossLend eröffnet Büro in Frankfurt

Der digitale Kreditmarktplatz CrossLend baut seine Präsenz im Heimatmarkt Deutschland aus und eröffnet ein Büro in Frankfurt am Main. Zukünftig werden die langjährigen Kapitalmarktexperten Christine Huk und Stefan Weisser, als Director of Capital Markets & Origination, die Bestandskunden sowie das Neugeschäft des Unternehmens vor Ort betreuen. Ihr Fokus liegt dabei neben Banken auch auf institutionellen Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen und Asset Managern. Beide arbeiten im Team von Chief Sales Officer Christoph Polomsky, der im letzten Oktober von BNP Paribas zu CrossLend wechselte.

.

Christine Huk ist seit rund zehn Jahren im Bankwesen tätig. Sie kommt von der Investmentboutique Palladio Partners, wo sie zuletzt Director des Infrastruktur-Equity-Teams war. Ihre Karriere startete sie bei HSBC für die sie in Düsseldorf und London tätig war. Während dieser Zeit verantwortete sie als Produktspezialistin im Alternative Investment Team die Strukturierung und den Vertrieb von Alternative Investment Fonds sowie die Auswahl und Due Diligence von Fondsmanagern. Gleichzeitig stellte sie sicher, dass die Fonds alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen effizient erfüllen, und betreute institutionelle Investoren bei Fragen im Zusammenhang mit dem Versicherungsaufsichtsgesetz.



Stefan Weisser verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kreditwesen und in der Finanzierung von Unternehmen. Er war mehrere Jahre in unterschiedlichen Senior-Positionen für die WestLB in London, Düsseldorf und Frankfurt tätig, ehe er zur IKB Deutsche Industriebank wechselte. Dort verantwortete er als Director of Loan Syndication das Strukturieren und Syndizieren von Unternehmenskrediten, Schuldscheinen, Projektfinanzierungen sowie Leveraged Buyouts.