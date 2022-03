Crossbay erwirbt Logistikimmobilie in Rheinberg bei Duisburg

Crossbay erwirbt eine Logistikimmobilie mit über 8.200 m² Nutzfläche, in Rheinberg. Die auf Objekte für die letzte Meile spezialisierte Logistikplattform des Investment Hauses Mark, eh. Meyer Bergman, erweitert somit sein pan-europäisches City Logistik Portfolio in Deutschland. Crossbay und der Verkäufer, ein Getränkehändler, haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.

.

Das 16.300 m² große Grundstück befindet sich am Nordring 3. Neben 3.900 m² Logistikfläche verfügt die Immobilie über 850 m² Büro- und 520 m² Mezzaninefläche sowie über 3.000 m² Außenlagerfläche. CBRE wurde exklusiv mit der Vermietung der leerstehenden Flächen beauftragt.



„Mit seiner Lage nordwestlich des Ruhrgebietes und nahe der Autobahnen A57 und A42 bietet der Standort nicht nur eine gute Ausganglage zur Versorgung von Deutschlands größter Metropolregion, sondern ist auch von den Niederlanden gut zu erreichen“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland.