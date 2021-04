Crossbay ernennt Clemens Goss zum Deutschland-Chef

Die Last-Mile-Logistikplattform des Private-Equity-Unternehmens Mark (ehemals Meyer Bergman) ernennt Clemens Gross zum Vice President - Germany. Der bisherige Leiter Logistik und Gewerbe bei Gieag wird die Deutschland-Aktivitäten vorantreiben, um das AUM in den nächsten drei Jahren auf mindestens 300 Mio. Euro zu steigern.

Clemens Goss (53) wird mit Wirkung zum 1. März 2021 zum Deutschland-Geschäftsführer von Crossbay ernannt. Er kommt vom Münchner Entwickler Gieag Immobilien AG, wo er bisher als Leiter Gewerbe- und Logistikimmobilien tätig war. Dort war er unter anderem für Logistiktranskationen, Entwicklungen rund um Erfurt und Leipzig sowie die Konzeptionierung von neuen, nachhaltigen Gewerbeparks zuständig. Davor leitete er das Industrial Agency Team von JLL in Stuttgart. Goss startete seine Karriere in der Logistikimmobilienbranche beim Online-Shopping-Giganten Amazon, wo er für die Anmietung und Entwicklung von rund 900.000 m² Lagerfläche zuständig war.



Beim Ausbau der Deutschland-Aktivitäten wird Goss von Christian Siegmund (31) unterstützt, der bereits im Januar als Vice President zu Crossbay wechselte. Zuvor war Siegmund als Transaktionsmanager bei CBRE in Frankfurt und London tätig. Er wird sich auf die Neuakquise konzentrieren.



Das deutsche Crossbay-Team verwaltet aktuell ein 20.000 m² großes Logistikportfolio bestehend aus vier Immobilien in Nürnberg, Lübeck, Teningen und Neu Wulmstorf. Crossbay plant, sein verwaltetes Immobilienvermögen in Deutschland in den nächsten zwei bis drei Jahren auf 300 Mio. Euro zu steigern.



Das Unternehmen wurde im Mai 2020 vom Private-Equity-Immobilien-Investment-Manager Mark gegründet. Zu den Investoren gehören unter anderem die Townsend Group, CBRE Global Investors, Credit Suisse, Nuveen und QInvest. Nach 550 Mio. Euro Eigenkapitalzusagen im letzten Jahr folgte im Januar die Zusage über den Finanzierungsrahmen von 400 Mio. Euro von Citi, die das Wachstum der Plattform weiter vorantreiben wird.



Clemens Goss, Vice-President – Germany von Crossbay, sagt: „Das erfolgreiche Fundraising und der neue Finanzierungsrahmen von Crossbay sind die besten Voraussetzungen dafür, dass wir Ankaufschancen auf dem deutschen Logistikmarkt schnell und effizient nutzen können. Das Segment urbane Logistik ist aktuell extrem spannend, denn das Einkaufsverhalten in Deutschland hat sich durch die COVID-19-Pandemie dauerhaft verändert. Durch die wiederholten Lockdowns haben ganz neue demografische Gruppen das Online-Shopping für sich entdeckt. Dadurch ist eine hohe Nachfrage nach Lagerflächen insbesondere an stadtnahen Standorten entstanden. Mein Fokus liegt daher auf Ankäufen und Vermietungen und bei der Wertsicherung und -steigerung für unsere Investoren.“