Cromwell vermietet 15.000 m² in Billbrook

Die Cromwell Property Group hat in Hamburg-Billbrook Verträge über insgesamt rund 15.000 m² Gewerbefläche geschlossen. Die Immobilien sind Teil eines separat verwalteten Portfolios, das insgesamt sieben Objekte umfasst.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat ihren Mietvertrag im Böttcherhof 2a vorzeitig um 15 Jahre verlängert. Das Technische Hilfswerk (THW) nutzt die rund 1.500 m² Hallenfläche mit Büroanteil und 1.870 m² Außenlager zur Unterbringung und Wartung des Fuhrparks.



Neuverträge wurden am Billbrookdeich 170 mit K&M Gebrauchtkopierer über 1.000 m², am Pinkertweg 8 mit der UTS Sellenthin GmbH über 600 m² geschlossen.



Am Böttcherhof 2 hat der Ankermieter, ein renommierter Hersteller von Gabelstaplern, zusätzlich 620 m² Bürofläche für 10 Jahre angemietet und dadurch seine Gesamtmietfläche am Standort auf rund 10.000 m² Büro- und Lagerfläche erweitert. Zusätzlich wurden 8.800 m² Außenfläche angemietet, die nach Umgestaltung den Mitarbeitern des Unternehmens als Parkplatz zur Verfügung stehen werden.



Am Böttcherhof 2 hat darüber hinaus die Parkett Hinterseer GmbH die Lagerflächen um 355 auf 1.800 m² erweitert und den Mietvertrag um fünf Jahre verlängert. Die WOT Oberflächentechnik hat ihre rund 2.450 m² umfassende Mietfläche ebenfalls um weitere fünf Jahre verlängert.