Cromwell Property Group hat zwei Mietverträge über insgesamt 9.625 m² in der Hochstraße 150-152 in Duisburg abgeschlossen. Die C. SteinwegGmbH, Logistikdienstleister für den Rohstoffhandel, hat 4.261 m² angemietet, in erster Linie Gewerbefläche. 5.364 m² hat ebenfalls die Almatec Maschinenba

[…]