Cromwell ernennt Michael Bohde zum Deutschland-Chef

Nach anderthalb Jahren hat die Cromwell Property Group die Position des Deutschland-Chefs wieder fest besetzt: Als Head of Germany wird Michael Bohde, der bisher bei der Investa Real Estate an Bord war, künftig alle europäischen Geschäfte und Aktivitäten von Cromwell in Deutschland verantworten und dem europäischen Senior Management Team beitreten.

.

Mark McLaughlin, Managing Director, Europe bei der Cromwell Property Group, kommentierte: „Michael führt das deutsche Team in einer für Cromwell spannenden Zeit an, in der wir an unsere Erfolge aus dem Jahr 2020 anknüpfen wollen. Trotz der Auswirkungen von COVID-19 haben wir drei Light Industrial und eine Logistikimmobilie für den Cromwell European REIT (CEREIT) erworben.



Mit der bevorstehenden Auflegung des Cromwell European Logistics Fund und bestehenden Mandaten einschließlich CEREIT wird Deutschland weiterhin ein wichtiger Markt für Cromwell und unsere Investoren sein. Michael wird sich auf das Wachstum und den weiteren Ausbau des verwalteten Vermögens konzentrieren, während wir unsere „Invest-to-manage“ Strategie weiter vorantreiben. Wir freuen uns sehr, ihn im Team begrüßen zu dürfen“.



Die jüngste Transaktion in diesem Jahr war der Kauf einer Logistikimmobilie in Sangerhausen mit einer Mietfläche von rund 30.557 m². Diese Transaktion ging im August über die Bühne. Verkäufer war die Nathusius Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG, die einen Kaufpreis von 16,4 Mio. Euro erzielte. Laut Cromwell ist die Logistikimmobilie in 2017 errichtet worden und wurde zu einer attraktiven Rendite von 6,4% NOI erworben. Mieter des Objekts „An der Wasserschluft 7“ ist der Verpackungshersteller Euro Pool System International GmbH, die noch einen Mietvertrag bis 2024 hat.



Der Single-Transaktion war das Closing eines Portfoliodeals im März für 38 Mio. Euro vorausgegangen [wir berichteten]. Cromwell kaufte drei Light Industrial-Objekte von der Felss Group im Rahmen einer Sale and Leaseback-Transaktion. Die Immobilien liegen in Pforzheim, Bretten und Königsbach-Stein und sind je für 15 Jahre an den Automobilzulieferer vermietet.