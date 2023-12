CRIM und CREAG erwerben Apartment-Portfolio in Finnland

Catella Residential Investment Management GmbH und die Catella Real Estate AG haben für den Fonds Catella European Residential ein Portfolio mit fünf Objekten von der S-Bank Fund Management Ltd erworben. Die finnischen Wohnimmobilien umfassen 350 Apartments mit rund 14.200 m² vermietbarer Fläche.

.

Die komfortablen und funktionalen Wohnungen sind zwischen 23 und 75 m² groß und verfügen über gut ausgestattete Küchen und Bäder sowie Balkone. Die Objekte befinden sich in den vier finnischen Städten Espoo, Kerava, Tampere and Turku im sogenannten „Golden Residential Triangle„ Finnlands, welches sich über den Norden und Nordwesten der Hauptstadt Helsinki erstreckt.



“Die fünf Objekte befinden sich in Finnlands ‘Goldenem Wohn-Dreieck‘‚ den wichtigsten finnischen Wohnungsmärkten mit schnell wachsenden Wirtschafts- und Bildungszentren. Für alle Immobilien sind trotz der Neubauqualität energetische Verbesserungen geplant, wie zum Beispiel Photovoltaik-Anlagen beziehungsweise geothermische Heizungen„, erklärt Michael Keune, Geschäftsführer CRIM.



Die fünf Objekte wurden zwischen 2017 und 2021 fertiggestellt, befinden sich in einem guten technischen Zustand und weisen allesamt gute bis sehr gute energetische Werte auf. Belegt wird dies durch die Energieeffizienzbewertung B für alle Objekte. Sie erfüllen somit bereits wichtige Kriterien der novellierten EU-Gebäuderichtlinie. Alle Objekte sind gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden.



“In den vergangenen zehn Jahren ist die durchschnittliche Haushaltsgröße in Finnland geschrumpft. Der Anteil an Einpersonenhaushalten liegt mittlerweile bei etwa 47 Prozent und damit an der Spitze in der EU und deutlich oberhalb des EU-Durchschnitts von 34 Prozent. Singles und Paare machen über drei Viertel der finnischen Bevölkerung aus. Genau diese Zielgruppe bevorzugt kleinere Wohnungen, wie die in dem für den CER erworbenen Portfolio", so Benjamin Rüther, Head of Fund Management CRIM.