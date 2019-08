CRIM kauft für über 30 Mio. in Dresden und Braunschweig

Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) hat für ein Individualmandat einer süddeutschen Versicherung in Dresden-Neustadt eine Wohnanlage mit 45 Wohneinheiten für Senioren und einer Gewerbeeinheit mit 2.376 m² Mietfläche für rund 8,4 Millionen Euro erworben. Zusätzlich hat der Asset Manager für ein Individualmandat eines süddeutschen Versorgungswerkes knapp 100 Wohnungen und einer Supermarktfläche in Braunschweig erworben. Das Ankaufsvolumen der Projektentwicklung beläuft sich auf insgesamt knapp 22 Mio. Euro.

Seniorenwohnungen in Dresden-Neustadt

Das Bestandsgebäude wurde 2017 auf einem rund 2.000 m² großen Grundstück errichtet. Das Objekt liegt im Dresdner Stadtteil Äußere Neustadt nördlich der Elbe und der Altstadt. Das beliebte Viertel ist v.a. durch seine Gründerzeitbauten geprägt und gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden. Diverse Einkaufsmöglichkeiten und Stationen des öffentlichen Nahverkehrs befinden sich in fußläufiger Entfernung, was für die Mobilität der älteren Bewohner enorm erleichtert.



Das L-förmige Gebäude ist 3- bzw. 5-geschosig ausgebildet und bietet den Bewohnern neben einer großen Dachterrasse einen Bouleplatz im rückwärtig gelegenen Grundstücksbereich. Alle Einheiten sind modern ausgestattet und verfügen über eine Fußbodenheizung, bodengleiche Duschen, Einbauküchen sowie einen Balkon oder eine Terrasse. Bei den Verkäufern handelt es sich um einen auf die Errichtung und den Betrieb von Wohnimmobilien für Familien und Senioren spezialisierten Privatunternehmer, der in den letzten Jahren mehr als 500 Wohnungen in Dresden realisiert hat.



„Uns hat die bauliche Qualität und die Lage des Objektes mit Blick auf die spezielle Nutzergruppe älterer Bewohner, die noch mitten im Leben stehen und die Vorteile der Stadt nutzen wollen, überzeugt“ so Michael Keune, Managing Director, Catella Residential Investment Management GmbH und ergänzt: „Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des moderaten Mietniveaus für die kompakt geschnittenen 2-Zimmer-Apartments gehen wir davon aus, dass das vorhandene Konzept auch nachhaltig erfolgreich sein wird“.



100 Wohnungen in Braunschweig

In Braunschweig hat Catelle für rund 22 Mio. Euro 100 Wohnungen und eine Supermarktfläche erworben. Die Projektentwicklung ist Teil einer Quartiersentwicklung auf einem 19.400 m² großen Areal an der Berliner Straße/ Kurzekampstraße 1, rund 3,5 km nordöstlich der Braunschweiger Altstadt. Hier sollen bis zum Jahr 2022 neben einem ca. 4.000 m² großen Bürogebäude insgesamt 120 Serviced Apartments, 190 (Mikro-)Wohnungen, ein Biomarkt, ein Fitnessstudio sowie ein Quartiers-Parkhaus entstehen. Das Quartier unweit des Braunschweiger Zentrums ist gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden und bietet darüber hinaus über die B 248 bzw. L 295 die schnelle Verbindung nach Wolfsburg (in rund 25 Minuten). Entwickelt und verkauft wird das Projekt von der Kappe Projektentwicklung GmbH, die in 2018 für einen Catella-Fonds bereits in Wolfsburg ein Objekt realisiert hat [wir berichteten].



Die schlüsselfertige Projektentwicklung besteht aus 3 Baukörpern, in denen neben klassisch frei finanzierten Mehrzimmer-Wohnungen auch flächenoptimierte Zweizimmer-Wohnungen und 27 Sozialwohnungen untergebracht sein werden. Die Gebäude werden in KfW 55 Standard realisiert. Für die erdgeschossige, rund 750 m² große Gewerbeeinheit wurde bereits ein renommierter Bio-Supermarkt langfristig vertraglich gebunden. Die Wohnungen bieten den zukünftigen Mietern moderne und kompakte Grundrisse sowie einen guten Ausstattungsstandard.



„Mit dem Erwerb der ersten Immobilie in Braunschweig bauen wir die Allokation des Portfolios aus. Dabei setzen wir weiterhin auf wachsende Großstädte bzw. Regionen, die nicht nur eine solide demografische und wirtschaftliche Perspektive aufweisen, sondern auch ein attraktives Risiko-Rendite-Profil bieten“, erklärt Matthias Bursi, Fondsmanager European Residential. Insgesamt investierte CRIM für das Versorgungswerk innerhalb der vergangenen drei Jahre rund 550 Mio. Euro für in vier europäische Länder.