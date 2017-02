Cresco kauft in Köln und Hamburg ein

Die Cresco Capital Group hat in den deutschen Metropolen Hamburg und Köln zwei Immobilien mit einem Entwicklungsvolumen von insgesamt rund 200 Mio. Euro in zentralen Lagen erworben. Das Unternehmen setzt auf großvolumige Ankäufen in deutschen A-Städten, um für seine Investoren Projektentwicklungen in verschiedenen Assetklassen umzusetzen. In Berlin wurden bereits erfolgreich Projekte abgeschlossen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Cresco Hamburg

Zu den Berliner Projektentwicklungen zählt unter anderem die Konzeptionierung und Entwicklung des Hotels Soho House Berlin. Im Juli 2016 gab die Cresco Capital Group zudem nach sechsmonatiger Zeichnungsfrist das First Closing ihres CCG Fund 1 bekannt. Insgesamt sammelte das Unternehmen 110 Millionen Euro ein. Der CCG Fund 1 soll vor allem in Projektentwicklungen im Wohnungsmarkt mit dem Schwerpunkt auf Mikroapartments investieren sowie in opportunistische Investments in anderen Assetklassen [Cresco legt ersten Projektentwicklungs-Fonds auf].



Das aktuell in Hamburg erworbene Objekt liegt am Rödingsmarkt 19, 21-25, 27/Steintwiete 11 und damit mitten in der Altstadt. Die 1898 erbaute Immobilie hat eine Bruttogeschossfläche von rund 13.000 m². Aufgrund der zentralen Lage ist das Objekt sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Laut Brancheninformationen hatte International Campus das Gebäude im vergangenen Sommer erworben, um hier 320 Studentenapartments zu errichten [International Campus expandiert in Hamburg].





Cresco-Projekt am Hamburger Rödingsmarkt



In Köln hat die Cresco Capital Group ein vollvermietetes Bürogebäude mit einer Bruttogeschossfläche von etwa 35.000 m² erworben. Das Objekt liegt in der Franz-Geuer-Straße 10 im Stadtteil Ehrenfeld, der zu den besten Lagen in Köln zählt. Genauere Angaben zu den beiden Projektentwicklungen machte Cresco nicht.





Angekaufte Büroimmobilie im Kölner Stadtteil Ehrenfeld