Cresco Capital erwirbt Event-Location Station-Berlin

Die Cresco Capital Group hat die Event-Location und den Betreiber der Station-Berlin erworben. Verkäufer ist die Station Grundbesitz GmbH, hinter der eine Gruppe privater Investoren steht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Ankauf wurde durch ein Separate-Account-Mandat mit Family Offices finanziert. Mit dem Ankauf managt Cresco ein Investitionsvolumen von 1,3 Milliarden Euro.

