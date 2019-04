Cresa verstärkt sein Team mit Mathias Finger

Mathias Finger

Cresa Arthur Rubinstein & Cie. hat sein Team mit der Ernennung von Mathias Finger als

Director und Head of Corporate Services & Tenant Representation verstärkt. Finger hat seine neue Position im April 2019 angetreten. Er verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft. Seit 2016 war er als Director Advisory & Transaction Services Offices bei CBRE tätig.

Seine vorherigen Stationen waren, 3 Jahre Director und Head of Global Occupier Services bei DTZ, über 12 Jahre als Senior Consultant Team Großkundenbetreuung und Director Global Corporate Solutions bei BNP Paribas Real Estate und 5 Jahre als Associate Director Head of Office Agency bei Cushman & Wakefield.



“Wir freuen uns, Herrn Finger mit seiner langjährigen Erfahrung für unser Unternehmen gewonnen zu haben um unsere Position im Bereich Corporate Services & Tenant Representation in der bundesweiten Betreuung unserer Kunden zu stärken,“ kommentierte Arthur Rubinstein, Geschäftsführender Gesellschafter.