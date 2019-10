Creo ernennt Alexander Polsak zum Regionalleiter Akquisition

Die Creo Group hat Alexander Polsak als Regionalleiter Akquisition gewonnen. Seit dem 1. Oktober 2019 verantwortet der studierte Betriebswirt und Immobilienökonom den Ankauf opportunistischer und Value-Add-Immobilieninvestments in den Regionen Rhein-Main und Rhein-Ruhr.

.

Alexander Polsak verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Immobilienbranche und war zuletzt bei Cushman & Wakefield beschäftigt. Davor arbeitete er unter anderem bei Catella und der BNP Paribas Real Estate. Neben seiner Beschäftigung bei der Creo Group ist er zudem als Honorardozent an mehreren deutschen Hochschulen tätig.



„Mit insgesamt vier Objektankäufen in Frankfurt am Main und in Düsseldorf im vergangenen Jahr hat die Creo Group bereits unter Beweis stellen können, dass sie in den Regionen Potentiale für attraktive Investments und Developments identifiziert hat“, sagt Christoph Korff, Geschäftsführer der Creo Group.



„Mit Alexander Polsak konnten wir einen erfahrenen Kollegen für die neu geschaffene Position bei der Creo gewinnen. Er wird uns dabei helfen, die bereits erfolgreich eingeschlagene Expansion in der Region zu intensivieren und nachhaltig zu gestalten“, so Korff weiter.