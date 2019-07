CREO Group investiert am Flughafen Düsseldorf

Die CREO Group hat das Bürocenter am Airport erworben. Über den Kaufpreis für das rund 5.500 m² Nutzungsfläche umfassende Gebäude am Großenbaumer Weg 6 wurde Stillschweigen vereinbart. Neben den Bestandsflächen, die aktuell von Eurowings angemietet sind, ist ein Neubau mit circa 6.000 m² Bruttogrundstücksfläche auf dem insgesamt 10.400 m² großen Grundstück geplant. Der Projektentwickler prüft zurzeit konkrete Planungsvarianten auf der Fläche.

.

Mit diesem Ankauf hat der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Projektentwickler sein Objekt-Portfolio um eine weitere Liegenschaft ergänzt. Die Bestands- und Potenzialfläche der aktuell von der CREO Group in der Entwickelung befindlichen Projekte umfasst insgesamt etwas mehr als 90.000 m². Seit ihrer Gründung im April 2017 hat die CREO Group bereits etwa die gleiche Gesamtfläche nach Projektierung erfolgreich weiterveräußert.



„Auch bei diesem Objekt bleibt die CREO Group ihrem strategischen Entwicklungskonzept treu. Wir realisieren vermeintlich unterbewertete Projekte und erzielen ein Optimum an Value-Add-Potenzialen“, erläutert Peyvand Jafari, geschäftsführender Gesellschafter der CREO Group. „Vor diesem Hintergrund sucht die CREO Group auch weiterhin verstärkt nach gewerblich genutzten Bestandsimmobilien in den Regionen Rhein-Main und Rhein-Ruhr, welche Potenziale für Refurbishment und Nachverdichtung bieten“, so Jafari weiter.