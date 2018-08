Creo Group erwirbt Gewerbeimmobilie in Frankfurt am Main

Creo Group hat in Frankfurt am Main eine Büroimmobilie mit angeschlossenem Logistikgebäude erworben. Die in der Wächtersbacher Straße 78 im Gewerbegebiet Frankfurt-Fechenheim/Riederwald gelegene Immobilie verfügt über eine Nutzfläche von ca. 6.100 m², verteilt auf sieben Geschosse. Hinzu kommen 70 Stellplätze. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die 1968 errichtete und im Jahr 1995 um ca. 2.000 m² Logistikfläche erweiterte Immobilie bietet enormes Entwicklungspotenzial, das die Creo Group in den kommenden Jahren nutzen wird, um das Objekt neu zu positionieren. Mittels eines ganzheitlichen Vermietungskonzepts, das die Zusammenführung aktuell kleinteiliger Mieteinheiten vorsieht, werden dem Frankfurter Markt moderne Flächen zugeführt. Denkbar sind derzeit beispielsweise Coworking Spaces. Diese sind gerade für junge Unternehmen aus der Mainmetropole – etwa FinTechs – interessant. Wachsen die Start-ups, können sie ihre Flächen flexibel erweitern. Im Zuge der strategischen Entwicklung der Immobilie sollen der durchschnittliche Mietzins angehoben, die Betriebskosten gesenkt und die gewichtete Mietrestlaufzeit erhöht werden. Nach Repositionierung beabsichtigt die Creo Group, die Immobilie in den nächsten Jahren wieder zu veräußern.



„Mit unserem ersten Projekt in Frankfurt treiben wir unsere deutschlandweite Expansion voran“, sagt Peyvand Jafari, Geschäftsführer der 2017 als Tochter der Plutos Group gegründeten Creo Group. „Die Immobilie bietet vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten und passt so hervorragend zu unserem Geschäftsmodell, Value-add-Gewerbeimmobilien zu entwickeln, um diese im Anschluss entweder in den eigenen langfristigen Bestand zu nehmen oder an geeignete Investoren zu verkaufen. Auch bin ich überzeugt, dass der Markt nach neuen Nutzungskonzepten für Gewerbeimmobilien verlangt. Hierfür haben wir die entsprechenden Lösungen.“