Creo erwirbt Baugrundstück in Berlin-Lichtenberg

Die Creo Group hat ein Baugrundstück in der Bürknersfelder Straße 10 im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen in Berlin-Lichtenberg erworben. Das zu 100 Prozent unbebaute und damit zur freien Gestaltung verfügbare Grundstück bietet eine Gesamtfläche von 19.655 m². Im Projektverlauf sollen mehrere Neubauten für Logistik, Produktion und Verwaltung mit insgesamt rund 45.000 m² entstehen. Der Investor hat bereits in der Vergangenheit ein nur wenige Meter entfernt liegendes Grundstück in der Plauener Straße entwickelt.

„Der Bezirk Lichtenberg befindet sich seit zehn Jahren in stetigem wirtschaftlichem Aufschwung. Der Ortsteil Alt-Hohenschönhausen liegt verkehrstechnisch sehr gut angebunden in unmittelbarer Nähe zum Berliner Stadtzentrum. Auch der Flughafen Schönefeld ist gut erreichbar. Damit ist das Grundstück für die Produktions-, Verwaltungs- und vor allem Logistiknutzung ideal geeignet“, so Christoph Korff, Geschäftsführer der Creo Group.