Crem Solutions verlängert im Ratinger Zwei-Scheiben-Haus

Die Crem Solutions GmbH & Co. KG hat ihren Mietvertrag in der Balcke-Dürr-Allee 1 in Ratingen vorzeitig und langfristig verlängert. Im Zwei-Scheiben-Haus wird der Softwareentwickler somit auch künftig auf über 1.000 m² seine IT-Lösungen und Services für digitales Immobilienmanagement anbieten. Das Objekt befindet sich im Eigentum des regulierten französischen Fonds BNP Paribas SCPI Opus Real, der von BNP Paribas REIM verwaltet wird. Savills hat Crem Solutions während des gesamten Prozesses exklusiv beraten.

„Ausschlaggebend für die Entscheidung zur Verlängerung des Mietvertrags waren die repräsentativen Flächen verbunden mit guter Anbindung und Nahversorgung. Der Standort Ratingen Ost vereint somit viele der aktuellen Anforderungen von Arbeitnehmern an ein attraktives Arbeitsumfeld“, so Clemens Thiel, Associate Director Office Agency Düsseldorf bei Savills.